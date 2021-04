Difesa: Sipri, spese militari globali salgono a quasi 2 mila miliardi di dollari nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se la spesa militare è aumentata a livello globale, si legge sul rapporto Sipri, alcuni Paesi hanno esplicitamente riallocato parte della loro spesa militare pianificata per la risposta alla pandemia, come il Cile e la Corea del Sud. Molti altri, tra cui Brasile e Russia, hanno speso molto meno dei loro budget militari inizialmente previsti per il 2020. "Possiamo dire con una certa certezza che la pandemia non ha avuto un impatto significativo sulla spesa militare globale nel 2020", ha affermato Diego Lopes da Silva, ricercatore del programma Sipri per le spese militari. "Resta da vedere se i Paesi manterranno questo livello di spesa militare durante il secondo anno di pandemia”, ha aggiunto da Silva. (Res)