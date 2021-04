Imprese: gruppo Maire Tecnimont espande business petrolchimico in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont annuncia che un consorzio composto dalle sue controllate Tecnimont e Tecnimont Private Limited, con sede a Mumbai, si è aggiudicato un contratto Lump Sum Epcc (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) da Indian Oil Corporation Limited (IOCL), per la realizzazione di un nuovo impianto di paraxilene (PX) e delle relative infrastrutture. L'impianto sarà situato a Paradip, nello Stato dell'Odisha, nell'India orientale. Il valore complessivo del contratto è di circa 450 milioni di dollari. Lo scopo del lavoro comprende attività di ingegneria, la fornitura di equipment e materiali e le attività di costruzione fino allo start up dell’impianto ed ai performance test. Una volta completato, il nuovo impianto PX avrà una capacità di 800.000 tonnellate all'anno. La mechanical completion è prevista entro 33 mesi dalla data di aggiudicazione. Il PX prodotto verrà utilizzato per alimentare l'adiacente unità di Acido Tereftalico, garantendo così la disponibilità di materie prime di qualità, garantendo così un impulso significativo all'industria manifatturiera del Paese. (segue) (Com)