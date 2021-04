Imprese: gruppo Maire Tecnimont espande business petrolchimico in India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il PX è un componente intermedio nella filiera dell’industria petrolchimica, necessario per la produzione di diversi polimeri, in particolare il Pet (polietilene tereftalato, noto anche come poliestere), che è utilizzato in numerose applicazioni nella vita di tutti i giorni nel packaging, nell’industria cosmetica e farmaceutica per citarne alcune. Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “Siamo davvero felici che il nostro rapporto con un player importante come IOCL continui a crescere con un altro contratto strategico, volto ad aumentare la capacità di trasformazione delle risorse naturali del Paese con le migliori tecnologie disponibili, assicurando processi e prodotti con la massima performance dal punto di vista ambientale. Dato che l’India si sta preparando ad un grande programma di investimenti nel segmento downstream, al fine di soddisfare la domanda interna in rapida crescita di prodotti plastici, ci troviamo in una posizione privilegiata per cogliere le nuove opportunità che si presenteranno, grazie al nostro approccio tecnologico e alla storica presenza nel Paese con il nostro centro di ingegneria Tecnimont Private Limited.” (Com)