Regno Unito: laburisti chiedono indagine su ristrutturazione appartamento di Boris Johnson

- Il Partito laburista ha chiesto alla Commissione elettorale che indaghi il primo ministro Boris Johnson, il suo ex braccio destro e consigliere Dominic Cummings e altri membri del partito conservatore perché forniscano prove su come il primo ministro abbia pagato per la ristrutturazione del suo appartamento a Downing Street. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il partito ha affermato che la materia sarebbe "inconfutabilmente di pubblico interesse", dato che vi sarebbero "crescenti prove" che spingerebbero verso l'apertura di un'inchiesta. In precedenza, la Commissione aveva solo rivelato che "conversazioni" sarebbero in corso con il partito conservatore per stabilire se fosse stata violato in alcun modo il requisito di dover riportare qualsiasi donazione da parte del primo ministro. Il partito laburista ha citato il post pubblicato su un blog proprio da Cummings, il quale ha apertamente accusato Johnson di aver avuto "donatori che hanno segretamente pagato" per la ristrutturazione dell'appartamento al numero 11 di Downing Street, dove al momento vive con la propria compagna Carrie Symonds e il figlio Wilfred. Il costo della ristrutturazione supererebbe le 200 mila sterline (oltre 230 mila euro). (Rel)