Russia: sostenitori di Eduard Limonov presentano documenti per registrare nuovo partito

- I membri del partito politico L'altra Russia di E.V. Limonov hanno deciso di presentare i documenti al ministero della Giustizia russo per registrare ufficialmente la formazione politica. È quanto stabilito durante il congresso di partito tenuto il 25 aprile all'Hotel Izmailovo di Mosca. "Abbiamo risolto tutti i problemi tecnici necessari relativi ai preparativi per la registrazione. Il partito presenterà i documenti al ministero della Giustizia", si legge nel comunicato pubblicato sul sito web del partito. Al congresso hanno partecipato i rappresentanti di 46 sedi regionali del partito. Il partito nasce dallo scioglimento avvenuto autonomamente lo scorso settembre della formazione Altra Russia. Scrittore di romanzi autobiografici di successo in diversi Paesi d’Europa, Eduard Savenko in arte “Eduard Limonov” è stato il fondatore con Aleksandr Dugin e leader del Partito nazionale bolscevico, formazione politica messa al bando in Russia. Successivamente, lo scrittore ha fondato Altra Russia, una coalizione politica di opposizione che racchiudeva al suo interna movimenti di estrema destra, di centro, di estrema sinistra e liberali.(Rum)