Recovery: Salvini, bene telefonata Draghi a Von der Leyen

- "Draghi ha alzato il telefono e ha chiamato la Von der Leyen, pretendendo rispetto. È quello che facevo io da ministro dell’Interno sul tema degli sbarchi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. "Ha detto che sui fondi europei decidiamo noi in base alle regole europee, sono progetti che vanno approvati entro 2023 e realizzati entro il 2026. Per questo chiediamo il modello Genova. Sapere che il mio presidente, perché ho dato la fiducia a lui non a Franceschini o ad Orlando, mi rincuora", spiega Salvini.(Rin)