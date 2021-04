Yemen: Marib, ribelli Houthi avanzano nell’ultima provincia del nord controllata dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avanzata degli Houthi sta mettendo a dura prova la tenuta del governo in esilio ad Aden. Ieri sera il ministro dell'informazione yemenita, Muammar al Iryani, ha contestato la versione trasmessa dai funzionari militari del governo sul campo, negando che gli Houthi avessero conquistato Kassara. "Confermiamo che l'esercito nazionale e la resistenza popolare a Marib mantengono saldamente le loro posizioni sui vari fronti", ha riferito Al Iryani in un messaggio sul suo profilo Twitter. Secondo fonti governative, negli ultimi due giorni gli Houthi hanno schierato centinaia di combattenti come rinforzi per avanzare, utilizzando motociclette dopo che gli attacchi aerei avevano preso di mira la maggior parte dei loro veicoli militari. (segue) (Res)