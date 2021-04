Yemen: Marib, ribelli Houthi avanzano nell’ultima provincia del nord controllata dal governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo molti osservatori, la perdita di Marib rappresenterebbe un duro colpo per il governo yemenita e per il suo alleato saudita e darebbe ai ribelli maggiore influenza in caso di negoziati politici che le Nazioni Unite e gli Stati Uniti stanno cercando di incoraggiare. L’offensiva su Marib ha acuito ulteriormente la devastante crisi umanitaria dello Yemen, attualmente considerata la peggiore al mondo secondo stime delle Nazioni Unite. La provincia, unica zona in cui in questi anni di guerra non sono avvenuti gravi combattimenti ospita sfollati da altre zone del nord dello Yemen che sono stati costretti a trasferirsi altrove. Secondo il governo yemenita, nel deserto circostante sono stati istituiti circa 140 campi per fornire un rifugio di base a quasi due milioni di sfollati. (segue) (Res)