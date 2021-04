Yemen: Marib, ribelli Houthi avanzano nell’ultima provincia del nord controllata dal governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà aprile l’inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha esortato le parti in conflitto ad accettare la sua proposta di piano di pace, assicurando al Consiglio di sicurezza di aver ottenuto un consenso dalla comunità internazionale per sostenerlo. Le Nazioni Unite hanno proposto a febbraio un piano per la risoluzione del conflitto che comprendeva un cessate il fuoco nazionale, l'apertura di strade tra il nord e il sud del paese per garantire la libera circolazione delle persone, gli aiuti umanitari e le merci e l'avvio di una politica processo di pace. Anche l’Arabia Saudita ha proposto a marzo un cessate il fuoco totale, una proposta accolta freddamente dagli Houthi che chiedono la completa revoca dell'embargo aereo e marittimo imposto dai sauditi. Gli Houthi hanno anche intensificato negli ultimi mesi il lancio di missili e le operazioni di droni in Arabia Saudita, prendendo regolarmente di mira le infrastrutture petrolifere del più grande esportatore mondiale di petrolio. (Res)