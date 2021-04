Spagna: Iglesias (Podemos), clima di impunità dell'estrema destra che non può continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna "tutte le linee rosse sono state superate e c'è un clima di scandalosa impunità" a livello mediatico "dell'estrema destra che non può continuare". Lo ha affermato il candidato alla presidenza della Comunità di Madrid e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, in un'intervista al quotidiano "20 Minutos", nel commentare lo scontro avuto con al candidata di Vox, Rocio Monasterio, che aveva messo in dubbio una lettera di minacce ricevuta poche ore prima. "Noi democratici non possiamo discutere con loro come se fosse una normale opzione politica", ha aggiunto Iglesias nello spiegare le ragioni dell'abbandono del dibattito organizzato il 23 aprile dall'emittente radiofonica "Cadena Ser" tra tutti i candidati alla presidenza della Comunità di Madrid. Secondo il leader di Unidas Podemos, il tweet pubblicato dal profilo ufficiale del Partito popolare (Pp) e poi subito rimosso che "celebrava" la scelta di abbandonare lo studio è dovuto alla paura da parte dei popolari della "mobilitazione democratica senza precedenti" che potrebbe portarli a perdere la Comunità di Madrid dopo oltre 25 anni. "L'aggressività che stiamo vedendo negli ultimi tempi ha a che fare con il fatto che sanno che possiamo vincere e che siamo sempre più vicini", ha sottolineato Iglesias. (Spm)