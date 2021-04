Germania: oggi incontro governo-Laender, atteso confronto su risposta a crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del Covid-19 in Germania e la risposta alla pandemia sono al centro dell'incontro che si tiene oggi tra il governo federale e i primi ministri dei Laender. L'attenzione si concentrerà sulle libertà per vaccinati e guariti, nonché sulla possibile conclusione dell'ordine di priorità delle vaccinazioni. Intanto, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, circa il 23 per cento dei residenti in Germania ha ricevuto finora una prima dose del vaccino, mentre al 7 per cento è stata somministrata anche la seconda. In vista dei colloqui odierni tra governo federale e Laender, la Commissione etica centrale (Zeko) si è detta contraria “in questo momento” all'introduzione di un certificato di vaccinazione, perché finora non vi sono prove della durata dell'immunizzazione. Tuttavia, per il ministro della Salute, Jens Spahn, “chiunque sia stato completamente vaccinato potrà in futuro essere trattato come chi è risultato negativo” ai test per il coronavirus. A sua volta, la ministra della Giustizia, Christine Lambrecht, si è detta favorevole ad abrogare per i vaccinati le limitazioni alle libertà fondamentali introdotte con le restrizioni anticontagio. Governo federale e Stati tedeschi discuteranno, infine, del vaccino di AstraZeneca, che in Germania può essere somministrato esclusivamente a chi ha più di 60 anni. Tuttavia, i Laender di Berlino, Baviera, Sassonia e Meclemburgo-Pomerania anteriore consentono l'impiego di tale preparato per tutte le età. (Geb)