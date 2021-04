Sardegna: Coldiretti Sardegna, in un anno agriturismi hanno perso 40 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno a causa delle chiusure legate all'emergenza Covid, secondo le stime di Coldiretti Sardegna, i circa 900 agriturismi sardi hanno segnato perdite di fatturato intorno ai 40milioni di euro. "Stiamo pagando un prezzo altissimo – testimonia Sandro Dessì dell'agriturismo Archelao di Oristano – e spesso le perdite sono annebbiate dal bonus vacanza che se è vero che ci ha consentito di lavorare dall'altra lo abbiamo fatto senza liquidità, anticipando prodotti e servizi. Inoltre una realtà come la nostra programmata su un'economia chiusa, in cui l'azienda agricola produce per l'agriturismo, siamo stati penalizzati due volte, senza contare la chiusura di tutte le attività didattiche". Secondo le elaborazioni di Coldiretti Sardegna su dati Istat e Laore i circa 900 agriturismi sardi, il 35 per cento dei quali guidati da una donna, sono così distribuiti: per il 38 per cento nel Nord Sardegna, il 27per cento nel sud Sardegna, il 22 per cento a Nuoro e il 13 a Oristano. L'81 per cento offre il servizio alloggio, il 73 per cento quello di ristorazione mentre il 28 per cento mette a disposizione altre attività. (segue) (Rsc)