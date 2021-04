Sardegna: Coldiretti Sardegna, in un anno agriturismi hanno perso 40 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un anno di chiusura e incertezze – afferma Laila Dearca dell'agriturismo Sorres di Budoni – abbiamo bisogno di lavorare e poter programmare il nostro lavoro. Gli agriturismi, peraltro, spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi più sicuri dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche". Gli agriturismi, sono anche tra gli alloggi preferiti dagli italiani (34 per cento) come emerge dal rapporto "Gli italiani, il turismo sostenibile e l'ecoturismo" della Fondazione UniVerde guidata da Pecoraro Scanio, secondo la quale il 74 per cento degli intervistati ritiene il turismo sostenibile quello più sicuro e sano. E sulla scelta del ristorante il 91 per cento degli italiani (secondo il rapporto di UniVerde) preferiscono quelli che offrono prodotti a km 0. "L'agriturismo è davvero centrale per la ripartenza in quanto soddisfa tutti i requisiti e le esigenze post covid – afferma Michelina Mulas, presidente di Terranostra Sardegna, l'associazione degli agriturismi Campagna Amica -. Nei nostri agriturismi sono garantite non solo le distanze sociali ma si soddisfano anche i bisogni di aria pulita e contatto con la natura, perché come dice il nostro presidente nazionale Diego Scaramuzza nelle nostre campagne le distanze si misurano in ettari e non in metri". (Rsc)