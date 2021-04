Covid: Salvini, se dati migliorano a maggio via il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato che "entro metà maggio ci sarà un aggiornamento in base ai dati scientifici. Se continueranno a essere positivi, dal nostro punto di vista la riapertura deve essere totale, con l'azzeramento del coprifuoco". Ospite a Rtl 102.5, il segretario del Carroccio ha aggiunto che "se c'è qualcosa che non convince, come il coprifuoco, lo diciamo. In 24 ore quasi 60 mila persone hanno firmato il nostro appello online". (Rin)