Cina-Israele: Crrc effettua acquisti per 56 milioni di euro a Tel Aviv

- ** La compagnia ferroviaria cinese China Railway (Crrc) effettuerà acquisti da industrie israeliane per un valore complessivo di circa 56 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministero dell'Economia israeliano, Amir Peretz. Gli acquisti sono previsti dai termini della gara d'appalto del governo israeliano vinta dalla società statale cinese per la fornitura di carrozze per il sistema di metropolitana leggera nella municipalità di Tel Aviv-Yafo. Come parte dell'accordo, China Railway effettuerà acquisti da dodici aziende e industrie in Israele. L'importo totale è costituito da acquisti di attrezzature per 17 milioni di euro, servizi e lavoro per 10,5 milioni di euro, trasferimento di tecnici per 4 milioni di euro e cooperazione di ricerca e sviluppo con le università in Israele per 7,6 milioni di euro, nonché futuri investimenti in approvvigionamento di attrezzature e ricerca per 17 milioni di euro. (Res)