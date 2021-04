Kosovo: relatrice Parlamento europeo attacco Kurti per aver votato a elezioni in Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo, Viola von Cramon, ha affermato che "non è accettabile" che il primo ministro kosovaro Albin Kurti abbia votato domenica per le elezioni parlamentari in Albania. “Non riesco a capire come sia possibile. Da un lato, tutti in Kosovo si lamentano delle interferenze della Serbia o dello stesso presidente Aleksandar Vucic, ma d'altra parte qui il premier kosovaro vota anche in uno Stato vicino. Non è accettabile, almeno non per me ", ha scritto von Cramon in un post su Twitter. (Alt)