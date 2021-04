Germania-Russia: ministro Esteri Maas mette in guardia da confronto con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha messo in guardia dal “gridare al confronto” con la Russia. In questo modo, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha criticato implicitamente Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck e candidata del partito a cancelliera, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. Baerbock aveva infatti dichiarato che è necessario “aumentare la pressione sulla Russia” dopo le sue recenti iniziative ai confini dell'Ucraina. Tuttavia, intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Maas ha evidenziato come, con nuove sanzioni, l'Ue e l'Occidente abbiano già mostrato alla Russia che avrebbero reagito in maniera decisa agli ultimi sviluppi del caso Navalnyj e della questione del Donbass. Per il ministro degli Esteri tedesco, il presidente russo Vladimir Putin è quindi consapevole del rischio di nuove sanzioni. Tuttavia, ha avvertito Maas, “non possiamo avere alcun interesse a unirci alle grida al confronto. Desideriamo un dialogo e un rapporto di buon vicinato con la Russia”. Secondo il capo della diplomazia di Berlino, vi sono molte “persone intelligenti” che ora chiedono misure sempre più severe contro la Russia, ma si deve considerare se un simile approccio sia “davvero utile” per l'oppositore russo Aleksej Navalnyj. “Io non creo, al contrario”, ha sottolineato Maas.. Per il ministro degli Esteri tedesco, “in definitiva, nessuno può essere interessato a che le provocazioni permanenti alla fine si trasformino in gravi controversie, soprattutto non qui in Europa”. (Geb)