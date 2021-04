Usa: tasso di approvazione Biden al 52 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre la metà dei cittadini statunitensi approva in tutto o in parte l'operato del presidente Joe Biden, a circa 100 giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca. E' quanto rilevato da un sondaggio di "Washington Post" ed "Abc News" pubblicato ieri, 25 aprile. Il sondaggio è stato effettuato tra il 18 e il 21 aprile, ed ha coinvolto 1.007 cittadini statunitensi adulti. La "Washington Post" ricorda che dopo i primi 100 giorni della sua amministrazione, il consenso all'ex presidente Donald Trump era soltanto del 42 per cento, complice anche lo scandalo del "Russiagate". Il sondaggio pubblicato ieri è sostanzialmente in linea con altre due rilevazioni di "Nbc News" e "Fox News", che attribuiscono a Biden tassi di approvazione rispettivamente del 53 e 54 per cento. La crisi migratoria al confine meridionale con gli Stati Uniti non sembra aver intaccato eccessivamente il consenso goduto dal capo dello Stato Usa, che nei primi mesi della sua amministrazione ha dovuto far fronte anche alla sfida della vasta campagna di vaccinazione contro la Covid-19. Secondo il sondaggio della "Washington Post", sui temi più controversi - come le migrazioni e il pacchetto di spesa infrastrutturale da oltre 2mila miliardi di dollari - il 60 per cento degli elettori vuole che l'amministrazione presidenziale lavori assieme ai Repubblicani. (Nys)