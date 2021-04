Vaccino: 17,5 milioni le dosi somministrate, 5,1 milioni gli immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17.592.423 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'88,5 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 19.880.040 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.048.800 di AstraZeneca, 1.727.200 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 5.187.303 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17.10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 10.121.629 donne e 7.470.794 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.176.838 operatori sanitari, 5.741.453 over 80, 2.380.883 nella fascia di età compresa tra 70 e 79 anni, 2.352.127 soggetti fragile o caregiver, 875.971 unità di personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 639.005 ospiti di strutture residenziali, 1.148.691 personale scolastico, 635.662 nella fascia di età compresa tra 60 e 69 anni, 313.031 nel comparto difesa e 3328.762 altro. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate la Lombardia con 2.832.956 (l'87,1 per cento delle dosi ricevute), il Lazio con 1.723.118 (l'88 per cento), la Campania 1.511.344 (89,2 per cento). (Rin)