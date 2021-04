Repubblica Ceca: domani incontro Zeman-Babis, focus su relazioni con la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata Zeman ha affermato che non si devono esprimere giudizi affrettati in merito alle esplosioni del 2014 nel deposito di munizioni a Vrbetice, ma è necessario attendere fino al termine delle indagini. "Prima di giungere alle conclusioni sulle esplosioni a Vrbetice, è necessario attendere i risultati delle indagini, che sono ancora in corso", ha detto Zeman, rilevando come il caso presenta ancora molti punti oscuri. "Ci sono due versioni di ciò che ha causato le esplosioni a Vrbetice. La prima riguarda il trattamento non professionale delle munizioni da parte del personale del deposito e la seconda riguarda le azioni di agenti dei servizi speciali stranieri", ha aggiunto il presidente, senza menzionare il coinvolgimento dell'intelligence russa, ritenuta dal governo di Praga responsabile degli incidenti. (segue) (Vap)