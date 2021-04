Libia: inviato Onu Kubis incontra a Parigi ministro Le Drian e alti funzionari francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del Segretario generale e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) Jan Kubis ha concluso ieri una visita di due giorni in Francia incentrata sulla situazione nel Paese nordafricano e nella regione. Secondo quanto riporta un comunicato stampa di Unsmil, la situazione in Libia, anche alla luce degli ultimi sviluppi nella regione, è stata al centro delle discussioni tra l'Inviato Speciale e con il Ministro per l'Europa e gli Affari Esteri Jean-Yves Le Drian. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di accelerare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e il ritiro completo delle forze straniere e dei mercenari, per compiere ulteriori progressi nell'attuazione della tabella di marcia del Foro di dialogo politico libico, sottolineando come fondamentale per mantenere la stabilità lo svolgimento delle elezioni il 24 dicembre 2021. L'inviato speciale ha inoltre incontrato separatamente il direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il ministero degli Esteri, Christophe Farnaud, e l'inviato speciale Paul Soler. Kubis ha avuto anche un incontro con il Consigliere del presidente francese per la regione Mena, Patrick Durel, durante il quale ha ribadito l'apprezzamento delle Nazioni Unite a Emmanuel Macron e al governo di Parigi per il continuo sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite e al processo di pace in Libia. Durante la sua permanenza a Parigi, l'inviato speciale ha inoltre avuto una “fruttuosa discussione” con l'ex rappresentante speciale per la Libia, Ghassan Salamè.(Res)