Lazio: Pedica (Cdem), Pd faccia chiarezza su concorsopoli, omertà non premia

- "Lo scandalo concorsopoli nel Lazio si allarga e bisogna abbattere il muro di omertà. È necessario fare piena luce". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "Se davvero Enrico Letta vuole dare il via a un nuovo corso nel partito, allora deve partire dalla trasparenza. Una cosa è certa, chi ha fatto il furbo per essere assunto deve essere licenziato immediatamente e chi ha organizzato queste furbizie deve essere espulso dal partito. Altrimenti tutto diventa lecito. Letta batta un colpo e faccia vedere il vero cambiamento. Ci vuole un vero codice etico nel partito". (Com)