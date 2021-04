Ue: Breton a "To Vima", produzione vaccini permetterà di raggiungere obiettivo immunità entro luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sarà in grado di produrre abbastanza vaccini anti Covid per raggiungere l'obiettivo di immunità della popolazione adulta entro la metà di luglio. Lo ha detto Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno con delega alle vaccinazioni per il coronavirus, in un'intervista al quotidiano greco "To Vima". La Commissione europea ha fissato l'obiettivo di somministrare il vaccino al 70 per cento della popolazione adulta dell'Ue entro la fine di questa estate, puntando su un forte aumento delle consegne per accelerare la sua campagna di vaccinazione. "Siamo fiduciosi che saremo in grado di produrre un numero sufficiente di vaccini per raggiungere l'obiettivo dell'immunità collettiva, il che significa che il 70 per cento della popolazione adulta sarà stato vaccinato entro metà luglio", ha detto Breton. Nel secondo trimestre dovrebbero essere erogate più di 400 milioni di dosi. "Gli Stati membri devono essere pronti ad accelerare le vaccinazioni", ha detto il commissario. (Gra)