Usa-India: colloquio consiglieri Sicurezza, Washington sblocca export materie prime per vaccini

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo dell’India, Ajit Doval, al quale ha espresso solidarietà per il recente aumento dei casi di coronavirus nel Paese asiatico e ha annunciato lo sblocco delle esportazioni di ingredienti necessari alla produzione di vaccini. Lo riferisce la portavoce, Emily Horne, in un comunicato. I due Paesi hanno il maggior numero di casi al mondo di Covid-19 e una partnership di 70 anni nella sanità, sui fronti del vaiolo, della poliomielite e dell’Hiv, e i due consiglieri hanno ribadito l’impegno a collaborare contro l’attuale pandemia. “Gli Stati Uniti sono determinati ad aiutare l’India nel momento del bisogno”, si legge nella nota. A tal fine, “hanno identificato fonti di materie prime specifiche urgentemente necessarie per la produzione indiana del vaccino Covishield che saranno rese immediatamente disponibili per l’India”. Il Covishiled è il nome commerciale dell’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). (segue) (Nys)