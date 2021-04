Usa-India: colloquio consiglieri Sicurezza, Washington sblocca export materie prime per vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, inoltre, “hanno identificato forniture di farmaci, kit per test diagnostici rapidi, ventilatori polmonari e dispositivi di protezione individuale che saranno immediatamente resi disponibili per l’India”. Gli Usa stanno anche cercando soluzioni per la fornitura di ossigeno per uso medico. Washington assicura anche la collaborazione di una squadra di esperti delle agenzie Center for Disease Control (Cdc) e Usaid con le autorità sanitarie indiane. Nel comunicato si ricorda che gli Stati Uniti, attraverso la Development Finance Corporation (Dfc), stanno finanziando l’aumento della capacità produttiva della casa farmaceutica indiana Biological E affinché possa produrre entro la fine del 2022 almeno un miliardo di dosi di vaccini. (segue) (Nys)