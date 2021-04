© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 26 aprile, a Torino e in Piemonte:COMUNEore 13 - Riunione del Consiglio comunaleREGIONEore 10 - Aula, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 14.30 - Aula, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 15 - Videoconferenza, Principi e metodi di un'educazione finanziaria per il XXI secolo: credito o usura?, corso di formazione per insegnanti a cura dell'Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento in collaborazione con l'associazione Centro per l'Unesco di Torino.(Rpi)