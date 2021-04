25 aprile: Pd Roma, a S. Giovanni casa memoria è segnale per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A San Giovanni, grazie alla Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti e all'Ater, uno spazio occupato da Forza Nuova torna al servizio delle cittadine e dei cittadini, con la casa della memoria e della partecipazione che il territorio attendeva da molto tempo”. Lo affermano in una nota Andrea Casu, segretario Pd Roma e Francesca Biondo, responsabile università e saperi Pd Roma. “In uno dei quartieri più duramente colpiti dai bombardamenti e dall’eccidio delle Fosse Ardeatine l’apertura di una casa della memoria e della resistenza rappresenta un segnale importante per tutta la città”, conclude la nota. (Com)