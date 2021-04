© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala partecipa con un collegamento al convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali - Recovery Edition, organizzato da MF - Milano Finanza e Class Editori sul tema "Così le banche renderanno più efficace il Recovery Fund. A confronto i capi delle grandi banche italiane.Diretta online su ClassCnbc e in streaming su www.milanofinanza.it (ore 10.00)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo edificio del Teatro alla Scala.Via Giuseppe Verdi (ore 12.30)Si riunisce il Consiglio comunale.Diretta streaming al link http://milano.videoassemblea.it (ore 15.30)VARIEPresentazione del bilancio di genere dell’Università degli Studi di Milano. Partecipa, tra altri, il ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti.Diretta streaming su Microsoft Teams (ore 11.00)Presentazione del programma di eventi “Dante in Duomo: a maggio, la lettura integrale della Divina Commedia nel Duomo di Milano”. Partecipano, tra altri, Massimiliano Finazzer Flory, Mons. Gianantonio Borgonovo e Fedele Confalonieri.Diretta streaming su Microsoft Teams (ore 11.00)Dibattito sull'architettura di Dante, organizzato dal Consiglio regionale della Lombardia. Intervengono, tra altri, monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della Diocesi di Milano, Stefano Zuffi, storico dell'arte e Aldo Colonetti, filosofo. Modera la tavola rotonda, l’architetto Alessandro Colombo. L'evento è preceduto dai saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.Diretta streaming su https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/1 (ore 11.00) (rem)