Recovery: Rixi (Lega), investimenti ferroviari previsti cambieranno la Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti sulla rete ferroviaria previsti dal Recovery fund "cambieranno la Liguria col potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave fino alle linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture. "Tempi di percorrenza quasi dimezzati sulle tratte Genova-Milano e Genova-Torino - sottolinea -. Capacità aumentata da 10 a 24 treni/ora sulle tratte soggette a quadruplicamento in prossimità del nodo di Milano (Rho-Parabiago e Pavia-Milano-Rogoredo). Transito di treni merci con lunghezza fino a 750 metri. Si potenzieranno le tratte Milano-Venezia, Verona-Brennero e Liguria-Alpi, migliorando i collegamenti d'Oltralpe con i porti di Genova e Trieste per servire i traffici oceanici. Opere attese da tempo, un cambio di passo importante con la Lega al governo", conclude Rixi.(Com)