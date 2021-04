© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati ufficialmente chiusi i seggi in Albania per le elezioni parlamentari. L'affluenza registrata è stata del 45,35 per cento alle ore 18:00. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale albanese, specificando come la situazione ai seggi sia calma e il processo di voto sia proseguito senza problemi nella gran parte delle municipalità del Paese.(Alt)