Germania: Laschet (Cdu) attacca rivale alla cancelleria Baerbock (Verdi)

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e candidato della formazione per la carica di premier, Armin Laschet, ha attaccato la rivale dei Verdi, Annalena Baerbock. "Lei parla, io agisco", ha detto Laschet al quotidiano "Sueddeutsche Zeitung". In merito ai rapporti con Friedrich Merz e Markus Soeder, Laschet ha detto che per lui "la fiducia è più importante delle tattiche". Nei giorni scorsi Laschet è stato nominato dalla dirigenza del proprio partito candidato a cancelliere per i conservatori, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. Primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Laschet correrà per la Cancelleria federale in rappresentanza sia della Cdu sia dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Il presidente di questo partito, Markus Soeder, capo del governo della Baviera, si era proposto come candidato dei conservatori a cancelliere, ma è stato battuto. Per Laschet hanno, infatti, votato 31 dirigenti della Cdu, mentre soltanto nove si sono espressi per Soeder e sei si sono astenuti. (Geb)