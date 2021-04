© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Pd) sarebbe in testa agli exit poll nelle elezioni albanesi con il 46 per cento delle preferenze, seguito dal Partito socialista del premier uscente Edi Rama, al 43 per cento. Il Movimento socialista per l’integrazione (Lsi) prenderebbe il 6 per cento, secondo quanto emerge dai dati presentati dall'emittente albanese "Rtv Ora", che fanno riferimento a un sondaggio dell'istituto Noto.(Alt)