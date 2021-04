Roma: De Priamo (Fd'I), gestione Cervelletta resti al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermo restando che la Giunta Raggi è stata inadempiente in merito alla riqualificazione e al recupero del casale della Cervelletta sia dal punto di vista ambientale che da quello dei beni culturali riteniamo che sia giusto diffidare dagli annunci di Zingaretti e del Partito democratico che propone che la gestione sia affidata alla Regione". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Così come sul campo Testaccio o sulle urbanizzazioni dei piani di zona si replica una visione di 'predazione' da parte della istituzione regionale e delle sue articolazioni rispetto alle competenze ed al ruolo di Roma mentre dovrebbe accadere esattamente il contrario: la Regione dovrebbe cedere risorse e competenze alla Capitale e non approfittare delle debolezza della Raggi per compiere operazioni decisamente inaccettabili. Le istituzioni tutte sostengano il recupero della Cervelletta la cui competenza non può che restare a Roma Capitale", conclude.(Com)