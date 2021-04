Emirati-Italia: ministro Di Maio giunto ad Abu Dhabi per visita di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è giunto ad Abu Dhabi per una visita di tre giorni incentrata principalmente sulla valorizzazione della partecipazione italiana a Expo Dubai 2020. Secondo quanto riporta una nota della Farnesina, la missione inizierà con l’incontro con il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale emiratino, Abdullah bin Zayed al Nahyan, che consentirà di affrontare le principali tematiche del partenariato bilaterale e dell’attualità regionale. Successivamente, il titolare della Farnesina visiterà la Dubai Future Foundation, un incubatore che ha ospitato nei mesi scorsi la Seconda edizione del “Global Startup Program” di Agenzia Ice, cui hanno partecipato undici aziende italiane e altre aziende locali, per sviluppare percorsi formativi. Durante la missione il ministro incontrerà inoltre la ministra della Cultura e dello Sviluppo della Conoscenza, Noura al Kaabi, al fine di valorizzare la cooperazione culturale esistente e gettare le basi per il suo rafforzamento, promuovendo prossime iniziative di alto profilo. Insieme alla ministra Al Kaabi, Di Maio visiterà il sito espositivo di Expo Dubai, alla presenza delle aziende impegnate nella realizzazione del Padiglione Italia e delle strutture comuni dello spazio dell’ Esposizione universale e parteciperà a due cerimonie: il varo simbolico degli scafi che fungono da tettoia al Padiglione Italia e lo svelamento della riproduzione in scala 1:1 del David di Michelangelo, presso il Padiglione. (segue) (Res)