Emirati-Italia: ministro Di Maio giunto ad Abu Dhabi per visita di tre giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolinea la Farnesina, l’Esposizione universale di Dubai, rinviata al periodo ottobre 2021-marzo 2022, offrirà una vetrina unica per presentare le eccellenze italiane ed esplorare ulteriori collaborazioni economiche. La partecipazione italiana a Expo Dubai rappresenta il progetto di internazionalizzazione più ambizioso del biennio 2021-2022 per la promozione del Sistema Paese e si pone come grande evento su cui puntare per il rilancio dell’Italia dopo la pandemia. La missione si concluderà con la visita al contingente italiano (120 unità) presso la base militare emiratina di Al Minhad, che svolge un ruolo essenziale di supporto alle nostre missioni in teatro (Afghanistan, Iraq e Corno d’Africa). (Res)