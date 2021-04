25 aprile: ministro Difesa Lorenzo Guerini alla Sinagoga di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini questo pomeriggio ha deposto una corona di alloro presso la sinagoga di Roma in occasione delle celebrazioni del 25 aprile insieme al rabbino capo Riccardo Di Senni e alla presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. "Una giornata che segna le fondamenta della nostra convivenza repubblicana, che ricorda la Liberazione dall'oppressione nazifascista: fatti orribili da cui la comunità nazionale ha saputo rialzarsi", ha dichiarato Guerini che ha concluso le celebrazioni del 25 aprile presso la Sinagoga di Roma. Questa mattina il Ministro ha deposto una corona di alloro presso l'Altare della Patria insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle più alte cariche dello Stato e poi successivamente presso le Fosse Ardeatine in ricordo delle vittime dell'eccidio del 24 marzo del 1944. "Luoghi che ricordano il sacrificio dei nostri concittadini che hanno combattuto il nazifascismo. Grazie a loro oggi possiamo vivere la libertà riconquistata. Ci hanno restituito la speranza di un futuro democratico, da difendere e custodire", ha affermato Guerini, aggiungendo: "Doveroso concludere questa giornata qui per dire grazie alla comunità ebraica per il contributo che ha dato per la liberazione del Paese".(Res)