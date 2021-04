Albania: elezioni parlamentari, exit poll "Top Channel" danno vincitore Partito socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista albanese avrebbe ottenuto la più ampia percentuale di voti alle elezioni parlamentari odierne, con il 47 per cento. Questo quanto emerge dagli exit poll realizzati da Albanian Post per l'emittente "Top Channel". Il Partito democratico (Pd) seguirebbe al 40 per cento, mentre il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) si fermerebbe al 7 per cento. I democratici di Rama si aggiudicherebbero dunque 71 seggi, contro i 63 dei democratici e i 6 dell'Lsi. Dati simili quelli Ubo Consulting per "Syri Tv", che vedono i socialisti al 44 per cento, il Pd al 40 per cento e l'Lsi al 9.(Alt)