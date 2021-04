© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Anteprima della mostra "Colori dei romani. I Mosaici dalle collezioni capitoline". Saranno presenti Lorenza Fruci Assessora alla Crescita culturale, Maria Vittoria Marini Clarelli Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce, Nadia Agnoli e Serena Gugliemi Curatori della mostra. Musei Capitolini, Centrale Montemartini. Roma, via Ostiense 106 (ore 11.30)- Presidio promosso dalla Società della Cura, convergenza nazionale di oltre 1400 organizzazioni, movimenti sociali, reti e singoli individui, in occasione della discussione alle Camere del Recovery Plan. La Società della Cura consegnerà ai parlamentari il Recovery Planet (redatto grazie al lavoro di 14 tavoli tematici dove centinaia di persone hanno progettato una proposta alternativa alla visione del Governo italiano e dell'Unione Europea su come affrontare la crisi in corso. Roma, Piazza Montecitorio (ore 15). (segue) (Rer)