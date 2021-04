© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia riapre le porte al pubblico con un concerto dedicato ai volontari della Croce Rossa Italiana. Sul podio Antonio Pappano che dirigerà l'Orchestra dell'Accademia. In programma musiche di C.P.E. Bach e Cajkovskij. Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. (ore 19.30)- Veglia di preghiera promossa dalla Comunità di Sant’Egidio in memoria delle vittime dell’ultimo naufragio davanti alle coste della Libia. Diretta streaming su sito internet di Sant’Egidio. Roma, Basilica di Santa Maria in Trastevere (ore 19.30) (segue) (Rer)