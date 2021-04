Argentina: Covid, a Buenos Aires occupato l’81,7 per cento dei posti di terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’occupazione dei posti letto di terapia intensiva negli ospedali pubblici di Buenos Aires ha raggiunto l’81,7 per cento oggi, con un aumento del due per cento in un giorno: sono 368 i posti occupati da pazienti in gravi condizioni, su un totale di 450 disponibili. I nuovi casi di coronavirus sono 2.869 e i decessi 70. In totale i contagi sono 323.576, le persone guarite 279.914 e le vittime 7.837. Nella provincia di Buenos Aires sono stati registrati 10.156 nuovi casi (1.238.059 in totale). Lo ha riferito oggi l’amministrazione della capitale. Su scala nazionale, invece, i dati ufficiali di ieri segnalano altri 298 decessi e 21.220 nuove infezioni. Dall’inizio della pandemia si contano 61.474 morti e 2.845.872 casi. L’occupazione delle terapie intensive è del 67,7 per cento. (segue) (Abu)