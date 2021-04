Argentina: Covid, a Buenos Aires occupato l’81,7 per cento dei posti di terapia intensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le vaccinazioni, le dosi somministrate sono 7.098.639; le persone che hanno ricevuto la prima dose sono 6.229.168 mentre quelle che hanno ricevuto anche la seconda sono 869.471. Per oggi è atteso il rientro del primo dei tre aerei dell’“Operazione Pechino”, per il trasporto di vaccini dalla Cina: a bordo ci sono 384 mila dosi del vaccino prodotto da Sinopharm, su un totale di un milione. Per domani, invece, si attende il secondo aereo, decollato ieri per prelevare altre 371 mila dosi, per un totale di 755 mila dosi. Entrambi i voli sono operati dalla compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas dall’aeroporto di Ezeiza. Lufthansa trasporterà altre 244 mila dosi, che dovrebbero arrivare mercoledì. (Abu)