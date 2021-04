Recovery: Fassina (Leu), non si può deliberare senza conoscere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 24 ore dalle comunicazioni del presidente Draghi a Montecitorio "è stato pubblicato sul sito della Camera il Pnrr approvato ieri sera in Consiglio dei ministri. Ovviamente, il Parlamento non è in condizioni di 'conoscere per deliberare' sulle singole misure di riforma contenute nel documento più importante dei prossimi anni, dato il voto previsto per martedì mattina e considerata la complessità del testo". Lo afferma il deputato di Leu Stefano Fassina, spiegando che "tale dettagliata e lunga parte non è stata mai vista prima da Camera e Senato e, ad una rapida lettura, è piuttosto lontana dai contenuti delle risoluzioni di fine marzo sulla prima versione del Pnrr". In particolare, prosegue Fassina, "colpiscono i capitoli sulle riforme per la concorrenza scritti con l'approccio ideologico anni '90, imperturbabile ai costi economici e sociali della Direttiva Bolkestein e ai fallimenti registrati nella gestione privata di monopoli naturali: dalle autostrade agli aereoporti, dai servizi idrici al trasporto pubblico locale. Non si può deliberare senza conoscere", conclude l'esponente di Leu. (Com)