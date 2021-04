India: Merkel, la Germania sta preparando una missione di sostegno per emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania sta preparando una missione urgente di sostegno per l'India, in grande difficoltà di fronte a un'ondata di casi di Covid-19. Lo ha affermato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel. "La Germania è solidale con l'India e sta preparando con urgenza una missione di sostegno", ha detto Merkel,in una dichiarazione pubblicata su Twitter dal suo portavoce. La cancelliera ha espresso il suo cordoglio al popolo indiano per le "terribili sofferenze che il Covid-19 ha di nuovo portato nelle vostre comunità". L'India ha registrato quasi 17 milioni di casi di coronavirus, seconda solo agli Stati Uniti. (Geb)