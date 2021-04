Francia: Tunisia condanna attacco terroristico a Rambouillet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha condannato con forza l'attacco perpetrato lo scorso 23 aprile da uno dei suoi cittadini in una stazione di polizia di Rambouillet, vicino Parigi, che ha causato la morte di un agente di polizia. Lo riferisce una nota dell’ambasciata tunisina in Francia. "In queste tristi circostanze, l'ambasciata desidera esprimere la sua piena solidarietà e compassione al governo e al popolo francese”, si legge nella nota. La Tunisia presenta "le sue sincere condoglianze alla famiglia e ai parenti della vittima", 49 anni, uccisa da due coltellate all'ingresso della stazione di polizia di Rambouillet da Jamel Gorchene, un tunisino di 36 anni, poi ucciso a colpi di arma da fuoco da un poliziotto. "Questo atto barbaro avviene a metà del mese di Ramadan, un mese sacro che incarna i valori della tolleranza e della fraternità tra gli individui", sottolinea l'ambasciata tunisina, affermando il suo "rifiuto totale di ogni forma di estremismo in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza". Giunto in Francia come immigrato irregolare, il tunisino responsabile dell'attentato godeva di un permesso di soggiorno valido per un anno ottenuto lo scorso dicembre, secondo la procura nazionale antiterrorismo, che ha avviato le indagini. Secondo quanto riferito all’emittente francese “Bfmtv” dal coordinatore dell’intelligence francese, Laurent Nunez, il tunisino autore dell’attacco non aveva dato segni di radicalizzazione in questi mesi. Il 23 aprile le autorità francesi hanno fermato tre persone nell'ambito dell'inchiesta sulla funzionaria di polizia uccisa.(Tut)