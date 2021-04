25 aprile: Zingaretti, a San Giovanni prima casa memoria in pub liberato da Forza nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A San Giovanni apriamo la prima delle case della partecipazione e della memoria in un pub liberato da Forza Nuova'. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Ce ne saranno molte altre nei quartieri di Roma, ospitate in immobili pubblici Ater. Le prossime al Tufello e Val Melaina, al Tiburtino e a Pietralata, a Tor Bella Monaca e a Garbatella. Roma ha bisogno di luoghi come questo per non smarrire la memoria e costruire un futuro migliore", conclude il governatore del Lazio. (Rer)