Covid: Coldiretti, dall'India 35 mila lavoratori per le campagne

- Sono circa 35 mila i lavoratori provenienti dall’India impegnati nelle campagne italiane dove in molte realtà rappresentano una componente determinante per realizzare le grandi produzioni di qualità del Made in italy, a partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti che ha collaborato all’elaborazione del Dossier statistico sull’Immigrazione dell’Idos in riferimento alla necessaria decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di vietare l'ingresso in Italia a chi è stato negli ultimi 14 giorni in India. La presenza dei lavoratori indiani è molto diffusa nel centro nord Italia nelle campagne e negli allevamenti da latte in Lombardia dove – sottolinea la Coldiretti in una nota - svolgono tra l’altro l’attività specializzata di bergamini per la mungitura delle mucche per la produzione dei grandi formaggi italiani. Si tratta della comunità straniera piu’ numerosa nelle campagne italiane dopo quella rumena e marocchina. In questo contesto la necessaria misura di prevenzione nei confronti del contagio rischia di aggravare le difficoltà nei campi italiani dove senza decreto flussi e proroga dei permessi di soggiorno rischiano di mancare quasi 50mila lavoratori in una fase delicata della stagione. (segue) (Com)