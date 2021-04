Egitto: governo punta a crescita del 5,4 per cento nell’anno fiscale 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano punta a un tasso di crescita fino al 5,4 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel prossimo anno fiscale 2021-2022. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, in un comunicato a seguito della presentazione della bozza per il nuovo bilancio statale alla Camera dei rappresentanti. Secondo quanto riporta la nota di Maait, il governo prevede di raggiungere un avanzo preliminare fino all'1,5 per cento nel prossimo anno fiscale, con un disavanzo di bilancio complessivo previsto al 6,7 per cento. La spesa è prevista per il prossimo anno fiscale si aggira intorno ai 1.800 miliardi di sterline egiziane (circa 115 miliardi di dollari), mentre le entrate dovrebbero raggiungere 1.365 miliardi di sterline (circa 87 miliardi di dollari).(Cae)