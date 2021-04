25 Aprile: Mauri (Pd), insulti a Milano mentre ricordavo caduti, dobbiamo tenere viva memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 25 per me è sempre stata una Festa vera. Perché non può che essere una festa quando si ricorda il giorno della rinascita dopo il periodo più oscuro e vergognoso della nostra Storia, il riscatto morale dell'Italia agli occhi del mondo, l'affermazione dei Diritti, della Libertà e dei valori democratici. Non poterla festeggiare in corteo mi pesa. Ma se non lo facciamo è proprio per quel senso di responsabilità verso tutta la comunità che ci contraddistingue”. Così il deputato Pd Matteo Mauri, in un post su Facebook. “Questa mattina sono andato insieme a mia figlia - prosegue Mauri - a deporre i fiori al monumento ai caduti partigiani del mio quartiere a Milano, l'Isola. Un piccolo gesto ma che volevamo assolutamente fare. Mentre eravamo lì è passata una macchina con alcuni ragazzi che hanno scandito un sonoro "ammerdeee" verso di noi, per poi dileguarsi. Io non so chi siano, non so cosa pensino, non so quali siano i loro riferimenti. Ma non è mica detto che siano dei neo-fascistelli. Forse semplicemente non sanno nemmeno bene loro chi siano veramente, non hanno un pensiero particolare, non hanno riferimenti. E questo - conclude Mauri - forse è anche peggio". (com)