Recovery: Picierno (Pd), contributo dem decisivo per creare occupazione tra giovani e donne

- Gli assi strategici del Recovery "sono le misure strutturali e gli investimenti per l’occupazione giovanile e femminile". Lo sottolinea in una nota l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno che aggiunge: "Per recuperare i posti di lavoro persi a causa della crisi pandemica vengono create condizioni e costruiti strumenti affinché le imprese assumano in primis donne e giovani. Un obiettivo - prosegue - raggiunto grazie al lavoro del Partito democratico, che con la guida responsabile di Enrico Letta si è concentrato soltanto sui contenuti e sull’articolazione delle proposte, evitando polemiche legate a tatticismi. Il Piano presenta infatti un ampio programma volto sia a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente, sia a correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall’età scolastica”. (segue) (Com)