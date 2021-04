Recovery: Picierno (Pd), contributo dem decisivo per creare occupazione tra giovani e donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In particolare - prosegue l'eurodeputata - il Pd ha ottenuto che i progetti siano agganciati a clausole a favore di giovani e donne. Poiché il 40 per cento delle risorse complessive è per il Mezzogiorno, il combinato disposto di questi elementi permetterà di ridurre progressivamente le diseguaglianze territoriali. Ritengo che sia stata definita una buona piattaforma per rilanciare il Sud, che ora dovrà però procedere di pari passo con riforme fondamentali, a partire dalla giustizia e dalla Pubblica amministrazione. In particolare gli interventi nella Pubblica amministrazione, storicamente un veicolo decisivo dell'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, possono potenzialmente svolgere un ruolo centrale”, conclude. (Com)